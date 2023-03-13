Куклева Ульяна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куклева Ульяна Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1718 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Куклевъ Матвей

Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1744

Сын: Куклевъ Дементий

Отец ребёнка: Куклевъ Матвей

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куклевъ Матвей

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