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Зорин Дмитрий Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Зорин Антон Николаевич

Мать: Зорина Агапия Семёновна

Бракосочетание
03.02.1895

Жена: Зорина Елена Леонтьевна

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
01.07.1900

Сын: Зорин Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Зорина Елена Леонтьевна

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
10.11.1905

Сын: Зорин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Зорина Елена Леонтьевна

село Кожевниково Томской губернии
Рождение ребёнка
26.03.1908

Сын: Зорин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Зорина Елена Леонтьевна

село Кожевниково Елгайско волости Томской губерни
Рождение ребёнка
04.05.1914

Сын: Зорин Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Зорина Елена Леонтьевна

село Кожевниково Елгайско волости Томской губерни
Рождение ребёнка
16.05.1915

Дочь: Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Зорина Елена Леонтьевна

село Кожевниково Елгайско волости Томской губерни
Смерть
Неизвестно
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