Зорин Дмитрий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Зорин Антон Николаевич
Мать: Зорина Агапия Семёновна
Бракосочетание
03.02.1895
Жена: Зорина Елена Леонтьевна
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
01.07.1900
Мать ребёнка: Зорина Елена Леонтьевна
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
10.11.1905
Мать ребёнка: Зорина Елена Леонтьевна
село Кожевниково Томской губернии
Рождение ребёнка
26.03.1908
Мать ребёнка: Зорина Елена Леонтьевна
село Кожевниково Елгайско волости Томской губерни
Рождение ребёнка
04.05.1914
Сын: Зорин Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Зорина Елена Леонтьевна
село Кожевниково Елгайско волости Томской губерни
Рождение ребёнка
16.05.1915
Дочь: Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Зорина Елена Леонтьевна
село Кожевниково Елгайско волости Томской губерни
Смерть
Неизвестно