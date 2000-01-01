Зорина (Чалкина) Елена Леонтьевна
Место рожденияБогородская волость деревня Молчаново
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1878
Отец: Чалкин Леонтий
Мать: Галкина ?
Богородская волость деревня Молчаново
Бракосочетание
03.02.1895
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
01.07.1900
Отец ребёнка: Зорин Дмитрий Антонович
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
10.11.1905
Отец ребёнка: Зорин Дмитрий Антонович
село Кожевниково Томской губернии
Рождение ребёнка
26.03.1908
Отец ребёнка: Зорин Дмитрий Антонович
село Кожевниково Елгайско волости Томской губерни
Рождение ребёнка
04.05.1914
Сын: Зорин Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Зорин Дмитрий Антонович
село Кожевниково Елгайско волости Томской губерни
Рождение ребёнка
16.05.1915
Дочь: Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Зорин Дмитрий Антонович
село Кожевниково Елгайско волости Томской губерни
Смерть
Неизвестно