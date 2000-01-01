Зорина (Чалкина) Елена Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорина (Чалкина) Елена Леонтьевна

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Место рождения

Богородская волость деревня Молчаново

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Чалкин Леонтий

Мать: Галкина ?

Богородская волость деревня Молчаново
Бракосочетание
03.02.1895

Муж: Зорин Дмитрий Антонович

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
01.07.1900

Сын: Зорин Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Зорин Дмитрий Антонович

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
10.11.1905

Сын: Зорин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Зорин Дмитрий Антонович

село Кожевниково Томской губернии
Рождение ребёнка
26.03.1908

Сын: Зорин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Зорин Дмитрий Антонович

село Кожевниково Елгайско волости Томской губерни
Рождение ребёнка
04.05.1914

Сын: Зорин Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Зорин Дмитрий Антонович

село Кожевниково Елгайско волости Томской губерни
Рождение ребёнка
16.05.1915

Дочь: Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Зорин Дмитрий Антонович

село Кожевниково Елгайско волости Томской губерни
Смерть
Неизвестно
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