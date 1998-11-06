Зорин Иван Дмитриевич
Место рождениясело Кожевниково Томской губернии
Дата рождения10.11.1905
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1905
Отец: Зорин Дмитрий Антонович
Мать: Зорина Елена Леонтьевна
село Кожевниково Томской губернии
Рождение ребёнка
22.11.1930
Мать ребёнка: Зорина Матрёна Ильинична
Рождение ребёнка
24.09.1935
Мать ребёнка: Зорина Матрёна Ильинична
Рождение ребёнка
25.09.1940
Дочь: Сергеева Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Зорина Матрёна Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зорина Матрёна Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зорина Матрёна Ильинична
Смерть
1944
Причина смерти: На войне (пропал без вести)