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Зорин Иван Дмитриевич

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Место рождения

село Кожевниково Томской губернии

Дата рождения

10.11.1905

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1905

Отец: Зорин Дмитрий Антонович

Мать: Зорина Елена Леонтьевна

село Кожевниково Томской губернии
Рождение ребёнка
22.11.1930

Сын: Зорин Александр Иванович

Мать ребёнка: Зорина Матрёна Ильинична

Рождение ребёнка
24.09.1935

Сын: Зорин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Зорина Матрёна Ильинична

Рождение ребёнка
25.09.1940

Дочь: Сергеева Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Зорина Матрёна Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорин Николай Иванович

Мать ребёнка: Зорина Матрёна Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зорина Матрёна Ильинична

Смерть
1944
Причина смерти: На войне (пропал без вести)
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