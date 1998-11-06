Зорина (Харитонова) Матрёна Ильинична
Место рождениядер. МалоБабарыкино
Дата рождения22.03.1908
Дата смерти06.11.1998
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1908
дер. МалоБабарыкино
В документах указана дата рождения по новому стилю 05.04.1908
Рождение ребёнка
22.11.1930
Отец ребёнка: Зорин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.09.1935
Отец ребёнка: Зорин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.09.1940
Дочь: Сергеева Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Зорин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зорин Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.11.1998