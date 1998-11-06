Зорина (Харитонова) Матрёна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорина (Харитонова) Матрёна Ильинична

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Место рождения

дер. МалоБабарыкино

Дата рождения

22.03.1908

Дата смерти

06.11.1998

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1908

Отец: Харитонов Илья Терентьевич

Мать: Харитонова Анна Лаврентьевна

дер. МалоБабарыкино
В документах указана дата рождения по новому стилю 05.04.1908
Рождение ребёнка
22.11.1930

Сын: Зорин Александр Иванович

Отец ребёнка: Зорин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.09.1935

Сын: Зорин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Зорин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.09.1940

Дочь: Сергеева Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Зорин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорин Николай Иванович

Отец ребёнка: Зорин Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зорин Иван Дмитриевич

Смерть
06.11.1998
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