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Харитонова Анна Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лаврентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1898

Дочь: Аникина Елена Ильинична

Отец ребёнка: Харитонов Илья Терентьевич

дер. МалоБабарыкино
Рождение ребёнка
10.03.1900

Дочь: Анастасия Ильинична

Отец ребёнка: Харитонов Илья Терентьевич

дер. МалоБабарыкино
Рождение ребёнка
19.02.1901

Сын: Харитонов Феоктист Ильич

Отец ребёнка: Харитонов Илья Терентьевич

дер. МалоБабарыкино
Рождение ребёнка
25.10.1903

Дочь: Параскева Ильинична

Отец ребёнка: Харитонов Илья Терентьевич

дер. МалоБабарыкино
Рождение ребёнка
22.03.1908

Дочь: Зорина Матрёна Ильинична

Отец ребёнка: Харитонов Илья Терентьевич

дер. МалоБабарыкино
В документах указана дата рождения по новому стилю 05.04.1908
Рождение ребёнка
1910

Сын: Харитонов Георгий Ильич

Отец ребёнка: Харитонов Илья Терентьевич

Рождение ребёнка
09.10.1912

Дочь: Пелагея Ильинична

Отец ребёнка: Харитонов Илья Терентьевич

дер. МалоБабарыкино
Рождение ребёнка
16.02.1914

Дочь: Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Харитонов Илья Терентьевич

дер. МалоБабарыкино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитонов Илья Терентьевич

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