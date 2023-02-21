Харитонова Анна Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лаврентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1898
Дочь: Аникина Елена Ильинична
Отец ребёнка: Харитонов Илья Терентьевич
дер. МалоБабарыкино
Рождение ребёнка
10.03.1900
Дочь: Анастасия Ильинична
Отец ребёнка: Харитонов Илья Терентьевич
дер. МалоБабарыкино
Рождение ребёнка
19.02.1901
Отец ребёнка: Харитонов Илья Терентьевич
дер. МалоБабарыкино
Рождение ребёнка
25.10.1903
Дочь: Параскева Ильинична
Отец ребёнка: Харитонов Илья Терентьевич
дер. МалоБабарыкино
Рождение ребёнка
22.03.1908
Дочь: Зорина Матрёна Ильинична
Отец ребёнка: Харитонов Илья Терентьевич
дер. МалоБабарыкино
В документах указана дата рождения по новому стилю 05.04.1908
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Харитонов Илья Терентьевич
Рождение ребёнка
09.10.1912
Дочь: Пелагея Ильинична
Отец ребёнка: Харитонов Илья Терентьевич
дер. МалоБабарыкино
Рождение ребёнка
16.02.1914
Дочь: Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Харитонов Илья Терентьевич
дер. МалоБабарыкино
Бракосочетание
Неизвестно