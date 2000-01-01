Зорин Василий Дмитриевич
Место рождениясело Кожевниково Елгайско волости Томской губерни
Дата рождения26.03.1908
Дата смерти07.07.1944
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1908
Отец: Зорин Дмитрий Антонович
Мать: Зорина Елена Леонтьевна
село Кожевниково Елгайско волости Томской губерни
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зорина Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зорина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зорина Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зорина Анна Михайловна
Смерть
07.07.1944
Причина смерти: Убит(-а) в бою