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Зорин Василий Дмитриевич

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Место рождения

село Кожевниково Елгайско волости Томской губерни

Дата рождения

26.03.1908

Дата смерти

07.07.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1908

Отец: Зорин Дмитрий Антонович

Мать: Зорина Елена Леонтьевна

село Кожевниково Елгайско волости Томской губерни
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Зорина Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зорина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Зорина Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зорина Анна Михайловна

Смерть
07.07.1944
Причина смерти: Убит(-а) в бою
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