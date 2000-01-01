Зорин Константин Дмитриевич
Место рождениясело Кожевниково Елгайско волости Томской губерни
Дата рождения04.05.1914
Дата смерти26.06.1914
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1914
Отец: Зорин Дмитрий Антонович
Мать: Зорина Елена Леонтьевна
село Кожевниково Елгайско волости Томской губерни
Смерть
26.06.1914
село Кожевниково Елгайско волости Томской губерни
Причина смерти: Болезнь (от поноса)