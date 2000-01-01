Зорин Константин Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗорин Константин Дмитриевич

Зорин Константин Дмитриевич

avatar

Место рождения

село Кожевниково Елгайско волости Томской губерни

Дата рождения

04.05.1914

Дата смерти

26.06.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1914

Отец: Зорин Дмитрий Антонович

Мать: Зорина Елена Леонтьевна

село Кожевниково Елгайско волости Томской губерни
Смерть
26.06.1914
село Кожевниково Елгайско волости Томской губерни
Причина смерти: Болезнь (от поноса)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close