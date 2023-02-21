Зорин Антон Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Зорин Николай
Мать: Зорина ?
Бракосочетание
03.02.1857
Жена: Зорина Агапия Семёновна
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
23.09.1858
Мать ребёнка: Зорина Агапия Семёновна
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
1861
Сын: Зорин Севостьян Антонович
Мать ребёнка: Зорина Агапия Семёновна
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Зорина Агапия Семёновна
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Зорина Агапия Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Львова Параскева Антоновна
Мать ребёнка: Зорина Агапия Семёновна
Смерть
Неизвестно