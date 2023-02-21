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Зорин Антон Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Зорин Николай

Мать: Зорина ?

Бракосочетание
03.02.1857

Жена: Зорина Агапия Семёновна

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
23.09.1858

Сын: Зорин Григорий Антонович

Мать ребёнка: Зорина Агапия Семёновна

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
1861

Сын: Зорин Севостьян Антонович

Мать ребёнка: Зорина Агапия Семёновна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Зорин Семён Антонович

Мать ребёнка: Зорина Агапия Семёновна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Зорин Дмитрий Антонович

Мать ребёнка: Зорина Агапия Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Львова Параскева Антоновна

Мать ребёнка: Зорина Агапия Семёновна

Смерть
Неизвестно
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