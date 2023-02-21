Зорина (Астраханцева) Агапия Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Астраханцев Семён Гаврилович
Мать: Астраханцева ?
Бракосочетание
03.02.1857
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
23.09.1858
Отец ребёнка: Зорин Антон Николаевич
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
1861
Сын: Зорин Севостьян Антонович
Отец ребёнка: Зорин Антон Николаевич
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Зорин Антон Николаевич
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Зорин Антон Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Львова Параскева Антоновна
Отец ребёнка: Зорин Антон Николаевич
Смерть
Неизвестно