Зорина (Астраханцева) Агапия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗорина (Астраханцева) Агапия Семёновна

Зорина (Астраханцева) Агапия Семёновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Астраханцев Семён Гаврилович

Мать: Астраханцева ?

Бракосочетание
03.02.1857

Муж: Зорин Антон Николаевич

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
23.09.1858

Сын: Зорин Григорий Антонович

Отец ребёнка: Зорин Антон Николаевич

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
1861

Сын: Зорин Севостьян Антонович

Отец ребёнка: Зорин Антон Николаевич

Рождение ребёнка
1865

Сын: Зорин Семён Антонович

Отец ребёнка: Зорин Антон Николаевич

Рождение ребёнка
1874

Сын: Зорин Дмитрий Антонович

Отец ребёнка: Зорин Антон Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Львова Параскева Антоновна

Отец ребёнка: Зорин Антон Николаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close