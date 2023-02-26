Шарапова Варвара (Иванова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти26.09.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Тимофеев Мокий Тимофеев
Мать: ?
Бракосочетание
06.11.1838
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1841
Сын: Шарапов Григорий Филиппов
Отец ребёнка: Шарапов Филипп Иванов
Рождение ребёнка
11.02.1844
Отец ребёнка: Шарапов Филипп Иванов
Рождение ребёнка
07.11.1846
Дочь: Матрона Филиппова
Отец ребёнка: Шарапов Филипп Иванов
Рождение ребёнка
09.02.1849
Дочь: Марина Филиппова
Отец ребёнка: Шарапов Филипп Иванов
Рождение ребёнка
24.04.1850
Дочь: Пелагия Филиппова
Отец ребёнка: Шарапов Филипп Иванов
Рождение ребёнка
17.10.1852
Дочь: Анна Филиппова
Отец ребёнка: Шарапов Филипп Иванов
Рождение ребёнка
22.04.1854
Дочь: Кекушева Александра Филиппова
Отец ребёнка: Шарапов Филипп Иванов
Рождение ребёнка
17.10.1856
Отец ребёнка: Шарапов Филипп Иванов
Рождение ребёнка
20.07.1858
Дочь: Романенкова Мария Филиппова
Отец ребёнка: Шарапов Филипп Иванов
Рождение ребёнка
08.05.1861
Дочь: Евдокимова (евдокименкова) Ирина Филиппова
Отец ребёнка: Шарапов Филипп Иванов
Смерть
26.09.1893