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Шарапова Варвара (Иванова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

26.09.1893

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Тимофеев Мокий Тимофеев

Мать: ?

Бракосочетание
06.11.1838

Муж: Шарапов Филипп Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1841

Сын: Шарапов Григорий Филиппов

Отец ребёнка: Шарапов Филипп Иванов

Рождение ребёнка
11.02.1844

Сын: Шарапов Алексей Филиппов

Отец ребёнка: Шарапов Филипп Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1846

Дочь: Матрона Филиппова

Отец ребёнка: Шарапов Филипп Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1849

Дочь: Марина Филиппова

Отец ребёнка: Шарапов Филипп Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.04.1850

Дочь: Пелагия Филиппова

Отец ребёнка: Шарапов Филипп Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1852

Дочь: Анна Филиппова

Отец ребёнка: Шарапов Филипп Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.04.1854

Дочь: Кекушева Александра Филиппова

Отец ребёнка: Шарапов Филипп Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1856

Сын: Шарапов Иоанн Филиппов

Отец ребёнка: Шарапов Филипп Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.07.1858

Дочь: Романенкова Мария Филиппова

Отец ребёнка: Шарапов Филипп Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.05.1861

Дочь: Евдокимова (евдокименкова) Ирина Филиппова

Отец ребёнка: Шарапов Филипп Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
26.09.1893
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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