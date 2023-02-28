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Тимофеев Мокий Тимофеев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

27.09.1854

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Шарапова Варвара (Иванова)

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1828

Дочь: Юдина Анна Мокиева

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Гырлина Пелагия Мокиева

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1834

Дочь: Надежда Мокиева

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Руба Епистимия Мокиева

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
27.09.1854
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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