Тимофеев Мокий Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смерти27.09.1854
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Шарапова Варвара (Иванова)
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1828
Дочь: Юдина Анна Мокиева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Гырлина Пелагия Мокиева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1834
Дочь: Надежда Мокиева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Руба Епистимия Мокиева
Мать ребёнка: ?
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
27.09.1854