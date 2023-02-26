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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Шарапова Варвара (Иванова)

Отец ребёнка: Тимофеев Мокий Тимофеев

Рождение ребёнка
До 1828

Дочь: Юдина Анна Мокиева

Отец ребёнка: Тимофеев Мокий Тимофеев

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Гырлина Пелагия Мокиева

Отец ребёнка: Тимофеев Мокий Тимофеев

Рождение ребёнка
До 1834

Дочь: Надежда Мокиева

Отец ребёнка: Тимофеев Мокий Тимофеев

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Руба Епистимия Мокиева

Отец ребёнка: Тимофеев Мокий Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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