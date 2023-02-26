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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Шарапова Варвара (Иванова)
Отец ребёнка: Тимофеев Мокий Тимофеев
Рождение ребёнка
До 1828
Дочь: Юдина Анна Мокиева
Отец ребёнка: Тимофеев Мокий Тимофеев
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Гырлина Пелагия Мокиева
Отец ребёнка: Тимофеев Мокий Тимофеев
Рождение ребёнка
До 1834
Дочь: Надежда Мокиева
Отец ребёнка: Тимофеев Мокий Тимофеев
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Руба Епистимия Мокиева
Отец ребёнка: Тимофеев Мокий Тимофеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область