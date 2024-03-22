Евдокимова (Евдокименкова) (Шарапова) Ирина Филиппова
Место рождения
Дата рождения08.05.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1861
Отец: Шарапов Филипп Иванов
Бракосочетание
02.11.1880
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.08.1881
Дочь: Кекушева Наталия Иванова
Отец ребёнка: Евдокимов (евдокименков) Иван Михайлов
Рождение ребёнка
05.02.1884
Сын: Евдокименков Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Евдокимов (евдокименков) Иван Михайлов
Рождение ребёнка
09.10.1886
Дочь: Зинаида Иоаннова
Отец ребёнка: Евдокимов (евдокименков) Иван Михайлов
Рождение ребёнка
29.04.1888
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Евдокимов (евдокименков) Иван Михайлов
Рождение ребёнка
16.12.1890
Сын: Евдокименков Михаил Иванов
Отец ребёнка: Евдокимов (евдокименков) Иван Михайлов
Рождение ребёнка
07.12.1893
Отец ребёнка: Евдокимов (евдокименков) Иван Михайлов
Рождение ребёнка
20.10.1894
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Евдокимов (евдокименков) Иван Михайлов
Рождение ребёнка
27.09.1897
Сын: Евдокименков Григорий Иванов
Отец ребёнка: Евдокимов (евдокименков) Иван Михайлов
Смерть
Неизвестно