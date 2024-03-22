Евдокимова (Евдокименкова) (Шарапова) Ирина Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова (Евдокименкова) (Шарапова) Ирина Филиппова

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.05.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1861

Отец: Шарапов Филипп Иванов

Мать: Шарапова Варвара (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.11.1880

Муж: Евдокимов (евдокименков) Иван Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.08.1881

Дочь: Кекушева Наталия Иванова

Отец ребёнка: Евдокимов (евдокименков) Иван Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.02.1884

Сын: Евдокименков Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Евдокимов (евдокименков) Иван Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.10.1886

Дочь: Зинаида Иоаннова

Отец ребёнка: Евдокимов (евдокименков) Иван Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.04.1888

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Евдокимов (евдокименков) Иван Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.12.1890

Сын: Евдокименков Михаил Иванов

Отец ребёнка: Евдокимов (евдокименков) Иван Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.12.1893

Сын: Евдокименков Нил Иоаннов

Отец ребёнка: Евдокимов (евдокименков) Иван Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.10.1894

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Евдокимов (евдокименков) Иван Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.09.1897

Сын: Евдокименков Григорий Иванов

Отец ребёнка: Евдокимов (евдокименков) Иван Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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