Евдокимов (Евдокименков) Иван Михайлов
Место рождения
Дата рождения19.09.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.09.1859
Отец: Душкин Михаил Евдокимов
Мать: Душкина Пелагея Фёдорова
Бракосочетание
02.11.1880
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.08.1881
Дочь: Кекушева Наталия Иванова
Мать ребёнка: Евдокимова (евдокименкова) Ирина Филиппова
Рождение ребёнка
05.02.1884
Сын: Евдокименков Фёдор Иванов
Мать ребёнка: Евдокимова (евдокименкова) Ирина Филиппова
Рождение ребёнка
09.10.1886
Дочь: Зинаида Иоаннова
Мать ребёнка: Евдокимова (евдокименкова) Ирина Филиппова
Рождение ребёнка
29.04.1888
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Евдокимова (евдокименкова) Ирина Филиппова
Рождение ребёнка
16.12.1890
Сын: Евдокименков Михаил Иванов
Мать ребёнка: Евдокимова (евдокименкова) Ирина Филиппова
Рождение ребёнка
07.12.1893
Мать ребёнка: Евдокимова (евдокименкова) Ирина Филиппова
Рождение ребёнка
20.10.1894
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Евдокимова (евдокименкова) Ирина Филиппова
Рождение ребёнка
27.09.1897
Сын: Евдокименков Григорий Иванов
Мать ребёнка: Евдокимова (евдокименкова) Ирина Филиппова
Смерть
Неизвестно