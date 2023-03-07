Евдокимов (Евдокименков) Иван Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимов (Евдокименков) Иван Михайлов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.09.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1859

Отец: Душкин Михаил Евдокимов

Мать: Душкина Пелагея Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.11.1880

Жена: Евдокимова (евдокименкова) Ирина Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.08.1881

Дочь: Кекушева Наталия Иванова

Мать ребёнка: Евдокимова (евдокименкова) Ирина Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.02.1884

Сын: Евдокименков Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Евдокимова (евдокименкова) Ирина Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.10.1886

Дочь: Зинаида Иоаннова

Мать ребёнка: Евдокимова (евдокименкова) Ирина Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.04.1888

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Евдокимова (евдокименкова) Ирина Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.12.1890

Сын: Евдокименков Михаил Иванов

Мать ребёнка: Евдокимова (евдокименкова) Ирина Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.12.1893

Сын: Евдокименков Нил Иоаннов

Мать ребёнка: Евдокимова (евдокименкова) Ирина Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.10.1894

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Евдокимова (евдокименкова) Ирина Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.09.1897

Сын: Евдокименков Григорий Иванов

Мать ребёнка: Евдокимова (евдокименкова) Ирина Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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