Душкина Пелагея Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Душкина Пелагея Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1848

Дочь: Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Душкин Михаил Евдокимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.07.1849

Сын: Евдокимов Борис Михайлов

Отец ребёнка: Душкин Михаил Евдокимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.01.1853

Сын: Душкин Григорий Михайлов

Отец ребёнка: Душкин Михаил Евдокимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.10.1855

Сын: Душкин Яков Михайлов

Отец ребёнка: Душкин Михаил Евдокимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.09.1859

Сын: Евдокимов (евдокименков) Иван Михайлов

Отец ребёнка: Душкин Михаил Евдокимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Евдокимов Василий Михайлов

Отец ребёнка: Душкин Михаил Евдокимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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