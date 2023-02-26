Душкина Пелагея Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1848
Дочь: Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Душкин Михаил Евдокимов
Рождение ребёнка
17.07.1849
Отец ребёнка: Душкин Михаил Евдокимов
Рождение ребёнка
16.01.1853
Отец ребёнка: Душкин Михаил Евдокимов
Рождение ребёнка
15.10.1855
Сын: Душкин Яков Михайлов
Отец ребёнка: Душкин Михаил Евдокимов
Рождение ребёнка
19.09.1859
Сын: Евдокимов (евдокименков) Иван Михайлов
Отец ребёнка: Душкин Михаил Евдокимов
Рождение ребёнка
1865
Сын: Евдокимов Василий Михайлов
Отец ребёнка: Душкин Михаил Евдокимов
Смерть
Неизвестно