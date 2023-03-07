Кекушева (Шарапова) Александра Филиппова
Место рождения
Дата рождения22.04.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1854
Отец: Шарапов Филипп Иванов
Бракосочетание
05.05.1874
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1876
Отец ребёнка: Кекушев Иона Васильев
Рождение ребёнка
11.03.1879
Отец ребёнка: Кекушев Иона Васильев
Рождение ребёнка
11.05.1881
Отец ребёнка: Кекушев Иона Васильев
Рождение ребёнка
29.11.1882
Сын: Кекушев Андрей Ионов
Отец ребёнка: Кекушев Иона Васильев
Рождение ребёнка
13.06.1885
Дочь: Анна Ионова
Отец ребёнка: Кекушев Иона Васильев
Рождение ребёнка
29.05.1888
Дочь: Ефросиния Ионова
Отец ребёнка: Кекушев Иона Васильев
Рождение ребёнка
07.10.1890
Дочь: Пелагея Ионова
Отец ребёнка: Кекушев Иона Васильев
Рождение ребёнка
18.01.1894
Дочь: Татьяна (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно