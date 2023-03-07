Кекушева (Шарапова) Александра Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кекушева (Шарапова) Александра Филиппова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

22.04.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1854

Отец: Шарапов Филипп Иванов

Мать: Шарапова Варвара (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.05.1874

Муж: Кекушев Иона Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1876

Сын: Кекушев Прокопий Ионов

Отец ребёнка: Кекушев Иона Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.03.1879

Сын: Кекушев Алексей Ионов

Отец ребёнка: Кекушев Иона Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.05.1881

Сын: Кекушев Дмитрий Ионов

Отец ребёнка: Кекушев Иона Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.11.1882

Сын: Кекушев Андрей Ионов

Отец ребёнка: Кекушев Иона Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.06.1885

Дочь: Анна Ионова

Отец ребёнка: Кекушев Иона Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.05.1888

Дочь: Ефросиния Ионова

Отец ребёнка: Кекушев Иона Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.10.1890

Дочь: Пелагея Ионова

Отец ребёнка: Кекушев Иона Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.01.1894

Дочь: Татьяна (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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