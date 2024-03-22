Кекушев Иона Васильев
Место рождения
Дата рождения07.06.1854
Дата смерти26.02.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1854
Отец: Кекушев Василий Ильин
Мать: Кекушева Марфа Яковлева
Бракосочетание
05.05.1874
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1876
Мать ребёнка: Кекушева Александра Филиппова
Рождение ребёнка
11.03.1879
Мать ребёнка: Кекушева Александра Филиппова
Рождение ребёнка
11.05.1881
Мать ребёнка: Кекушева Александра Филиппова
Рождение ребёнка
29.11.1882
Сын: Кекушев Андрей Ионов
Мать ребёнка: Кекушева Александра Филиппова
Рождение ребёнка
13.06.1885
Дочь: Анна Ионова
Мать ребёнка: Кекушева Александра Филиппова
Рождение ребёнка
29.05.1888
Дочь: Ефросиния Ионова
Мать ребёнка: Кекушева Александра Филиппова
Рождение ребёнка
07.10.1890
Дочь: Пелагея Ионова
Мать ребёнка: Кекушева Александра Филиппова
Смерть
26.02.1892