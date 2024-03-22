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Кекушев Иона Васильев

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

07.06.1854

Дата смерти

26.02.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1854

Отец: Кекушев Василий Ильин

Мать: Кекушева Марфа Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.05.1874

Жена: Кекушева Александра Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1876

Сын: Кекушев Прокопий Ионов

Мать ребёнка: Кекушева Александра Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.03.1879

Сын: Кекушев Алексей Ионов

Мать ребёнка: Кекушева Александра Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.05.1881

Сын: Кекушев Дмитрий Ионов

Мать ребёнка: Кекушева Александра Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.11.1882

Сын: Кекушев Андрей Ионов

Мать ребёнка: Кекушева Александра Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.06.1885

Дочь: Анна Ионова

Мать ребёнка: Кекушева Александра Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.05.1888

Дочь: Ефросиния Ионова

Мать ребёнка: Кекушева Александра Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.10.1890

Дочь: Пелагея Ионова

Мать ребёнка: Кекушева Александра Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
26.02.1892
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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