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Кекушева Марфа Яковлева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.10.1848

Муж: Кекушев Василий Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1849

Дочь: Надежда Васильева

Отец ребёнка: Кекушев Василий Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Кекушев Егор Васильев

Отец ребёнка: Кекушев Василий Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.06.1854

Сын: Кекушев Иона Васильев

Отец ребёнка: Кекушев Василий Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.05.1858

Дочь: Елена Васильева

Отец ребёнка: Кекушев Василий Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1874

Сын: Кекушев Алексей Васильев

Отец ребёнка: Кекушев Василий Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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