Кекушева Марфа Яковлева
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1848
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1849
Дочь: Надежда Васильева
Отец ребёнка: Кекушев Василий Ильин
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Кекушев Василий Ильин
Рождение ребёнка
07.06.1854
Отец ребёнка: Кекушев Василий Ильин
Рождение ребёнка
16.05.1858
Дочь: Елена Васильева
Отец ребёнка: Кекушев Василий Ильин
Рождение ребёнка
До 1874
Отец ребёнка: Кекушев Василий Ильин
Смерть
Неизвестно