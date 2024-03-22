Кекушев Прокопий Ионов
Место рождения
Дата рождения07.07.1876
Дата смерти24.04.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1876
Бракосочетание
26.01.1903
Жена: Кекушева Мария Стефанова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1903
Мать ребёнка: Кекушева Мария Стефанова
Рождение ребёнка
09.02.1906
Дочь: Мария Прокопова
Мать ребёнка: Кекушева Мария Стефанова
Рождение ребёнка
30.09.1908
Дочь: Мелитина Прокопова
Мать ребёнка: Кекушева Мария Стефанова
Рождение ребёнка
30.01.1911
Сын: Кекушев Василий Прокофиев
Мать ребёнка: Кекушева Мария Стефанова
Рождение ребёнка
05.05.1913
Сын: Кекушев Николай Прокофиев
Мать ребёнка: Кекушева Мария Стефанова
Смерть
24.04.1916
Причина смерти: от чахотки