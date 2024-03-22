Кекушев Прокопий Ионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКекушев Прокопий Ионов

Кекушев Прокопий Ионов

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

07.07.1876

Дата смерти

24.04.1916

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1876

Отец: Кекушев Иона Васильев

Мать: Кекушева Александра Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.01.1903

Жена: Кекушева Мария Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1903

Сын: Кекушев Андрей Прокопов

Мать ребёнка: Кекушева Мария Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1906

Дочь: Мария Прокопова

Мать ребёнка: Кекушева Мария Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1908

Дочь: Мелитина Прокопова

Мать ребёнка: Кекушева Мария Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.01.1911

Сын: Кекушев Василий Прокофиев

Мать ребёнка: Кекушева Мария Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.05.1913

Сын: Кекушев Николай Прокофиев

Мать ребёнка: Кекушева Мария Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
24.04.1916
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от чахотки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close