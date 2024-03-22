Кекушева (Кекушева) Мария Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кекушева (Кекушева) Мария Стефанова

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.01.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1880

Отец: Кекушев Стефан Тимофеев

Мать: Кекушева Ефросиния Евдокимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.01.1903

Муж: Кекушев Прокопий Ионов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1903

Сын: Кекушев Андрей Прокопов

Отец ребёнка: Кекушев Прокопий Ионов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1906

Дочь: Мария Прокопова

Отец ребёнка: Кекушев Прокопий Ионов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1908

Дочь: Мелитина Прокопова

Отец ребёнка: Кекушев Прокопий Ионов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.01.1911

Сын: Кекушев Василий Прокофиев

Отец ребёнка: Кекушев Прокопий Ионов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.05.1913

Сын: Кекушев Николай Прокофиев

Отец ребёнка: Кекушев Прокопий Ионов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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