Кекушева (Кекушева) Мария Стефанова
Место рождения
Дата рождения17.01.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1880
Бракосочетание
26.01.1903
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1903
Отец ребёнка: Кекушев Прокопий Ионов
Рождение ребёнка
09.02.1906
Дочь: Мария Прокопова
Отец ребёнка: Кекушев Прокопий Ионов
Рождение ребёнка
30.09.1908
Дочь: Мелитина Прокопова
Отец ребёнка: Кекушев Прокопий Ионов
Рождение ребёнка
30.01.1911
Сын: Кекушев Василий Прокофиев
Отец ребёнка: Кекушев Прокопий Ионов
Рождение ребёнка
05.05.1913
Сын: Кекушев Николай Прокофиев
Отец ребёнка: Кекушев Прокопий Ионов
Смерть
Неизвестно