Шилина Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилина Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

12.11.1952

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1908

Дочь: Суханова Александра Евдокимовна

Отец ребёнка: Шилин Евдоким Прокофьевич

Морозовы Борки, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.05.1915

Сын: Шилин Михаил Евдокимович

Отец ребёнка: Шилин Евдоким Прокофьевич

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1920

Сын: Шилин Леонид Евдокимович

Отец ребёнка: Шилин Евдоким Прокофьевич

Морозовы Борки, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.10.1925

Сын: Шилин Петр Евдокимович

Отец ребёнка: Шилин Евдоким Прокофьевич

Морозовы Борки, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.06.1926

Дочь: Попадюк Мария Евдокимова

Отец ребёнка: Шилин Евдоким Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макеева Елизавета Евдокимовна

Отец ребёнка: Шилин Евдоким Прокофьевич

г. Омск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шилин Евдоким Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шилин Михаил Евдокимович

Отец ребёнка: Шилин Евдоким Прокофьевич

Морозовы Борки, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анашкина Таисия Евдокимона

Отец ребёнка: Шилин Евдоким Прокофьевич

Морозовы Борки, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
12.11.1952
пока не знаю
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