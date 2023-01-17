Шилина Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти12.11.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1908
Дочь: Суханова Александра Евдокимовна
Отец ребёнка: Шилин Евдоким Прокофьевич
Рождение ребёнка
28.05.1915
Отец ребёнка: Шилин Евдоким Прокофьевич
Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1920
Отец ребёнка: Шилин Евдоким Прокофьевич
Рождение ребёнка
16.10.1925
Отец ребёнка: Шилин Евдоким Прокофьевич
Рождение ребёнка
05.06.1926
Дочь: Попадюк Мария Евдокимова
Отец ребёнка: Шилин Евдоким Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макеева Елизавета Евдокимовна
Отец ребёнка: Шилин Евдоким Прокофьевич
г. Омск
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шилин Евдоким Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анашкина Таисия Евдокимона
Отец ребёнка: Шилин Евдоким Прокофьевич
Смерть
12.11.1952
пока не знаю