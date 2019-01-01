село Морозовы Борки, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Морозовы Борки

Сапожковский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
2894Морозовые барки, с. вл.при р. Паре.121823012811279Церковь православная 1. Завод 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Морозово-Борковская волость
1099. Морозовы Борки, село бывшее владельческое, при реке Паре, дворов 351, жителей 2412, волостное правление (уездный город в 12 верстах), 2 церкви православных, школа, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Морозово-Борковская волость
село Морозовы Борки197265331320315861577711638[...]

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Сапожокский уезд, Морозово-Борковская волость
Морозовые Борки село7792при р. Паре45316991668336711512волостн. правл.Цер. кам., цер.-пр. шк., зем. шк., 2 кузн., 4 масл., 2 кожев., крахм. зав., ватн. фабр., баз. еженед., кв. уряд., каз. вин. лав., квар. вол. правл., занят. гончарное

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Сапожковский район
780Морозовы Боркисело53°57'с.ш.40°56'в.д.N-37-082

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Сапожковский муниципальный район, Морозово-Борковское сельское поселение
61637430101с Морозовы Боркисело

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