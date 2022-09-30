Макеева (Шилина) Елизавета Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макеева (Шилина) Елизавета Евдокимовна

Место рождения

г. Омск

Дата рождения

01.01.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1910

Отец: Шилин Евдоким (Фомин) Прокопьевич

Мать: Шилина Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макеев Аким

Рождение ребёнка
05.12.1931

Сын: Макеев Николай Акимович

Отец ребёнка: Макеев Аким

Рождение ребёнка
08.01.1937

Сын: Макеев Владимир Акимович

Отец ребёнка: Макеев Аким

Рождение ребёнка
11.07.1939

Дочь: Cидорова (Макеева) Антонина Акимовна

Отец ребёнка: Макеев Аким

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.01.1943

Дочь: Линдер (Макеева) Татьяна

Отец ребёнка: Макеев Аким

Рождение ребёнка
01.06.1945

Сын: Макеев Борис Акимович

Отец ребёнка: Макеев Аким

Смерть
Неизвестно
Крюково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

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