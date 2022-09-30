Макеева (Шилина) Елизавета Евдокимовна
Место рожденияг. Омск
Дата рождения01.01.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1910
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макеев Аким
Рождение ребёнка
05.12.1931
Отец ребёнка: Макеев Аким
Рождение ребёнка
08.01.1937
Отец ребёнка: Макеев Аким
Рождение ребёнка
11.07.1939
Дочь: Cидорова (Макеева) Антонина Акимовна
Отец ребёнка: Макеев Аким
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.01.1943
Дочь: Линдер (Макеева) Татьяна
Отец ребёнка: Макеев Аким
Рождение ребёнка
01.06.1945
Отец ребёнка: Макеев Аким
Смерть
Неизвестно
Крюково, Волоколамский муниципальный район, Московская область