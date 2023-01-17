Суханова (Шилина) Александра Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения20.03.1908
Дата смерти10.02.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1908
Отец: Шилин Евдоким Прокофьевич
Мать: Шилина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
24.06.?
Сын: Суханов Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Суханов Георгий Василевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукин Валерий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
10.02.1975