Суханова (Шилина) Александра Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова (Шилина) Александра Евдокимовна

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Место рождения

Морозовы Борки, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

20.03.1908

Дата смерти

10.02.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1908

Отец: Шилин Евдоким Прокофьевич

Мать: Шилина Мария Михайловна

Морозовы Борки, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.06.?

Сын: Суханов Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Суханов Георгий Василевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суханов Георгий Василевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукин Валерий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
10.02.1975
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