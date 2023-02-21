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Суханов Георгий Василевич

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Место рождения

Калужсая обл., Мещевский р-н, д. Тюфинь

Дата рождения

05.05.1917

Дата смерти

09.01.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1917

Отец: Суханов Василий

Мать: Суханова Анна

Калужсая обл., Мещевский р-н, д. Тюфинь
Отец был кулаком, имел 2 лошади, хорошее хозяйство. .Когда вступил в комсомол - поругался с отцом и уехал в Москву. Там работал без прописки. И однажды его арестовали и отправили на тюрьму. Работал н... Показать все
Рождение ребёнка
24.06.?

Сын: Суханов Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Суханова Александра Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суханова Александра Евдокимовна

Смерть
09.01.1983
Москва, город федерального значения Москва
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