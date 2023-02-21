Суханов Георгий Василевич
Место рожденияКалужсая обл., Мещевский р-н, д. Тюфинь
Дата рождения05.05.1917
Дата смерти09.01.1983
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1917
Отец: Суханов Василий
Мать: Суханова Анна
Калужсая обл., Мещевский р-н, д. Тюфинь
Отец был кулаком, имел 2 лошади, хорошее хозяйство. .Когда вступил в комсомол - поругался с отцом и уехал в Москву. Там работал без прописки. И однажды его арестовали и отправили на тюрьму. Работал н... Показать все
Рождение ребёнка
24.06.?
Сын: Суханов Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: Суханова Александра Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.01.1983
Москва, город федерального значения Москва