Суханова (Куракина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1917
Сын: Суханов Георгий Василевич
Отец ребёнка: Суханов Василий
Калужсая обл., Мещевский р-н, д. Тюфинь
Отец был кулаком, имел 2 лошади, хорошее хозяйство. .Когда вступил в комсомол - поругался с отцом и уехал в Москву. Там работал без прописки. И однажды его арестовали и отправили на тюрьму. Работал н... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суханов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Суханов Василий
Жена Елизавета Савруцкая, сыновья - Андрей и Василий живут в Нижнем Новгороде.
Смерть
Неизвестно
Княгиня из рода Глинских-Куракины