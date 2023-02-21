Суханова (Куракина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова (Куракина) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1917

Сын: Суханов Георгий Василевич

Отец ребёнка: Суханов Василий

Калужсая обл., Мещевский р-н, д. Тюфинь
Отец был кулаком, имел 2 лошади, хорошее хозяйство. .Когда вступил в комсомол - поругался с отцом и уехал в Москву. Там работал без прописки. И однажды его арестовали и отправили на тюрьму. Работал н... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суханов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суханов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Суханов Василий

Жена Елизавета Савруцкая, сыновья - Андрей и Василий живут в Нижнем Новгороде.
Смерть
Неизвестно
Княгиня из рода Глинских-Куракины
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