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Суханов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1917

Сын: Суханов Георгий Василевич

Мать ребёнка: Суханова Анна

Калужсая обл., Мещевский р-н, д. Тюфинь
Отец был кулаком, имел 2 лошади, хорошее хозяйство. .Когда вступил в комсомол - поругался с отцом и уехал в Москву. Там работал без прописки. И однажды его арестовали и отправили на тюрьму. Работал н... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суханов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Суханова Анна

Жена Елизавета Савруцкая, сыновья - Андрей и Василий живут в Нижнем Новгороде.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суханова Анна

Смерть
Неизвестно
Жили в Калужской обл., Мещевского р-на, д. Тюфинь, был урядником.
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