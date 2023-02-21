Суханов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
05.05.1917
Сын: Суханов Георгий Василевич
Мать ребёнка: Суханова Анна
Калужсая обл., Мещевский р-н, д. Тюфинь
Отец был кулаком, имел 2 лошади, хорошее хозяйство. .Когда вступил в комсомол - поругался с отцом и уехал в Москву. Там работал без прописки. И однажды его арестовали и отправили на тюрьму. Работал н... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Суханова Анна
Жена Елизавета Савруцкая, сыновья - Андрей и Василий живут в Нижнем Новгороде.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суханова Анна
Смерть
Неизвестно
Жили в Калужской обл., Мещевского р-на, д. Тюфинь, был урядником.