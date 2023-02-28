Шилин Михаил Евдокимович
Место рождения
Дата рождения28.05.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1915
Отец: Шилин Евдоким Прокофьевич
Мать: Шилина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Шилина Тамара Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.06.1948
Дочь: Шилина Нина Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.09.1950
Дочь: Моисеева Любовь Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.05.1956
Дочь: Артамонова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1963
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно