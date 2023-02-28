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Шилин Михаил Евдокимович

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Место рождения

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

28.05.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1915

Отец: Шилин Евдоким Прокофьевич

Мать: Шилина Мария Михайловна

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Шилина Тамара Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.06.1948

Дочь: Шилина Нина Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.09.1950

Дочь: Моисеева Любовь Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.05.1956

Дочь: Артамонова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1963

Сын: Шилин Георгий Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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