Привезенцев Устин Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти03.06.1874 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Дмитрий Алексеевич
Мать: Мария
Рождение ребёнка
1822
Сын: Привезенцев Григорий Устинович
Мать ребёнка: Привезенцева Аксинья Кирилловна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Акулина Устиновна
Мать ребёнка: Привезенцева Аксинья Кирилловна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Аксинья Устиновна
Мать ребёнка: Привезенцева Аксинья Кирилловна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Привезенцев Иван Устинович
Мать ребёнка: Привезенцева Аксинья Кирилловна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Привезенцев Терентий Устинович
Мать ребёнка: Привезенцева Аксинья Кирилловна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Привезенцев Александр Устинович
Мать ребёнка: Привезенцева Александра Борисовна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Привезенцев Герасим Устинович
Мать ребёнка: Привезенцева Александра Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.06.1874 ст.
Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область