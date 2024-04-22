Привезенцев Устин Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПривезенцев Устин Дмитриевич

Привезенцев Устин Дмитриевич

avatar

Место рождения

Хомяково, город Ефремов, Тульская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

03.06.1874 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Дмитрий Алексеевич

Мать: Мария

Хомяково, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Привезенцев Григорий Устинович

Мать ребёнка: Привезенцева Аксинья Кирилловна

Хомяково, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Акулина Устиновна

Мать ребёнка: Привезенцева Аксинья Кирилловна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Аксинья Устиновна

Мать ребёнка: Привезенцева Аксинья Кирилловна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Привезенцев Иван Устинович

Мать ребёнка: Привезенцева Аксинья Кирилловна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Привезенцев Терентий Устинович

Мать ребёнка: Привезенцева Аксинья Кирилловна

Хомяково, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Привезенцев Александр Устинович

Мать ребёнка: Привезенцева Александра Борисовна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Привезенцев Герасим Устинович

Мать ребёнка: Привезенцева Александра Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Привезенцева Александра Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Привезенцева Аксинья Кирилловна

Смерть
03.06.1874 ст.
Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close