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Привезенцев Герасим Устинович

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Место рождения

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

01.03.1857 ст.

Дата смерти

09.05.1919 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1857 ст.

Отец: Привезенцев Устин Дмитриевич

Мать: Привезенцева Александра Борисовна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парасковья Порфирьевна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Привезенцев Дмитрий Герасимович

Мать ребёнка: Парасковья Порфирьевна

Рождение ребёнка
15.01.1879

Дочь: Ксения Герасимовна

Мать ребёнка: Парасковья Порфирьевна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Привезенцев Василий Герасимович

Мать ребёнка: Парасковья Порфирьевна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
06.04.1893

Дочь: Александра Герасимовна

Мать ребёнка: Парасковья Порфирьевна

Смерть
09.05.1919 ст.
Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область

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