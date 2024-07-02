Привезенцев Герасим Устинович
Место рождения
Дата рождения01.03.1857 ст.
Дата смерти09.05.1919 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1857 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парасковья Порфирьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Привезенцев Дмитрий Герасимович
Мать ребёнка: Парасковья Порфирьевна
Рождение ребёнка
15.01.1879
Дочь: Ксения Герасимовна
Мать ребёнка: Парасковья Порфирьевна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Привезенцев Василий Герасимович
Мать ребёнка: Парасковья Порфирьевна
Рождение ребёнка
06.04.1893
Дочь: Александра Герасимовна
Мать ребёнка: Парасковья Порфирьевна
Смерть
09.05.1919 ст.