Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1808
Сын: Привезенцев Устин Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Леонтий Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Семен Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Анна Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Алексеевич
Смерть
Неизвестно