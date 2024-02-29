Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Привезенцев Устин Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Алексеевич

Хомяково, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Леонтий Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Алексеевич

Хомяково, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Алексеевич

Хомяково, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Анна Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Алексеевич

Хомяково, город Ефремов, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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