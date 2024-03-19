село Хомяково, село Хомяково, Ефремовский уезд, Тульская губерния (на 1886) — Familio

Хомяково

Ефремовский уезд, Тульская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Ефремовский уезд, Ступинская волость
606. Хомяково, село бывшее владельческое, при речке Красивой Мечи, дворов 119, жителей 938, церковь православная

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Ефремовский уезд
1925Хомяково, с. вл.при рч. Красивой Мечи.352552291284Церковь православная 1.
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