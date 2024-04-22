Дмитрий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Рождение ребёнка
1808
Сын: Привезенцев Устин Дмитриевич
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
1810
Сын: Леонтий Дмитриевич
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
1815
Сын: Семен Дмитриевич
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Анна Дмитриевич
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Смерть
Неизвестно