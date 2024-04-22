Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Хомяково, город Ефремов, Тульская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1782 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Хомяково, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Привезенцев Устин Дмитриевич

Мать ребёнка: Мария

Хомяково, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Леонтий Дмитриевич

Мать ребёнка: Мария

Хомяково, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Семен Дмитриевич

Мать ребёнка: Мария

Хомяково, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Анна Дмитриевич

Мать ребёнка: Мария

Хомяково, город Ефремов, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
Неизвестно
Хомяково, город Ефремов, Тульская область
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