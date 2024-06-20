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Привезенцев Александр Устинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Привезенцев Устин Дмитриевич

Мать: Привезенцева Александра Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Привезенцев Никифор Александрович

Мать ребёнка: Пелагея Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Игнатьевна

Рождение ребёнка
02.09.1879 ст.

Сын: Перевезенцев Иван Александрович

Мать ребёнка: Пелагея Игнатьевна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Кузнецова (Привезенцева) Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Пелагея Игнатьевна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
16.05.1884 ст.

Дочь: (Привезенцева) Елена Александровна

Мать ребёнка: Пелагея Игнатьевна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
12.03.1889 ст.

Сын: Привезенцев Алексей Александрович

Мать ребёнка: Пелагея Игнатьевна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
21.02.1896

Сын: Привезенцев Петр Александрович

Мать ребёнка: Пелагея Игнатьевна

Смерть
Неизвестно

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