Привезенцев Александр Устинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Привезенцев Никифор Александрович
Мать ребёнка: Пелагея Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Игнатьевна
Рождение ребёнка
02.09.1879 ст.
Сын: Перевезенцев Иван Александрович
Мать ребёнка: Пелагея Игнатьевна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Кузнецова (Привезенцева) Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Пелагея Игнатьевна
Рождение ребёнка
16.05.1884 ст.
Дочь: (Привезенцева) Елена Александровна
Мать ребёнка: Пелагея Игнатьевна
Рождение ребёнка
12.03.1889 ст.
Сын: Привезенцев Алексей Александрович
Мать ребёнка: Пелагея Игнатьевна
Рождение ребёнка
21.02.1896
Сын: Привезенцев Петр Александрович
Мать ребёнка: Пелагея Игнатьевна
Смерть
Неизвестно