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Малёнкин Виктор Михайлович

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Место рождения

Королёв, Королев, Московская область

Дата рождения

26.07.1951

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1931 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1951

Отец: Малёнкин Михаил Иванович

Мать: Малёнкина Антонина Петровна

Королёв, Королев, Московская область
Бракосочетание
04.09.1976

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тирасполь, МССР
Рождение ребёнка
19.11.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
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