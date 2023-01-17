Малёнкин Виктор Михайлович
Место рождения
Дата рождения26.07.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1951
Бракосочетание
04.09.1976
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Тирасполь, МССР
Рождение ребёнка
19.11.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва