Малёнкин Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1925
Дата смерти18.09.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1951
Сын: Малёнкин Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Малёнкина Антонина Петровна
Королёв, Королев, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коренкова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Малёнкина Антонина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.09.2006