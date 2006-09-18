Малёнкин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малёнкин Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1925

Дата смерти

18.09.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1951

Сын: Малёнкин Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Малёнкина Антонина Петровна

Королёв, Королев, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коренкова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Малёнкина Антонина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малёнкина Антонина Петровна

Смерть
18.09.2006
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