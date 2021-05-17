Малёнкина (Коновалова) Антонина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малёнкина (Коновалова) Антонина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1931

Дата смерти

05.01.1989

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коренкова (Малёнкина) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Малёнкин Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малёнкин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
26.07.1951

Сын: Малёнкин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Малёнкин Михаил Иванович

Королёв, Королев, Московская область
Смерть
05.01.1989
Королёв, Королев, Московская область

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