Малёнкина (Коновалова) Антонина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1931
Дата смерти05.01.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коренкова (Малёнкина) Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Малёнкин Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.07.1951
Сын: Малёнкин Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Малёнкин Михаил Иванович
Смерть
05.01.1989