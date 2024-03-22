Малёнкин Юрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалёнкин Юрий Викторович

Малёнкин Юрий Викторович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

19.11.1982

Пол

Мужской

Отец

1951 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1982

Отец: Малёнкин Виктор Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.07.2004

Сын: Малёнкин Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close