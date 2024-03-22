Малёнкин Юрий Викторович
Место рождения
Дата рождения19.11.1982
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1982
Отец: Малёнкин Виктор Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.07.2004
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности