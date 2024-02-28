город Тирасполь, город Тирасполь, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра (на 2017) — Familio

Тирасполь

Административно-территориальные единицы левобережья Днестра (на 2017)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Молдовы

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Города
5ТИРАСПОЛЬ. Уездный (с хуторами Тираспольским ближним и Ермишкиным).На левом берегу р. Днестра, при устьи р. Ботны.1676¼361½108546754564Церквей православных 2, единоверческая 1. Еврейския синагога 1 и молитвенных школ 2. Училище уездное. Богадельня. Больница. Почтовая станция. Пристань. Фабрик и заводов 1 Показать все
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Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
ТираспольTiraspol
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