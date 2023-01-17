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Алексеев Иван Захарович

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.08.1904

Дата смерти

?.06.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1904

Отец: Алексеев Захар Трофимович

Мать: Алексеева Мария Егоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
1926

Жена: Алексеева Анна Николаевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.03.1928

Дочь: Морозова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Алексеева Анна Николаевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.12.1929

Сын: Алексеев Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Алексеева Анна Николаевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.11.1931

Дочь: Фурсова Фатима Ивановна

Мать ребёнка: Алексеева Анна Николаевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.02.1934

Сын: Алексеев Борис Иванович

Мать ребёнка: Алексеева Анна Николаевна

Рождествено, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
?.06.1941
Магадан, город Магадан, Магаданская область
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