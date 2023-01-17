Алексеев Иван Захарович
Место рождения
Дата рождения08.08.1904
Дата смерти?.06.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1904
Бракосочетание
1926
Рождение ребёнка
11.03.1928
Дочь: Морозова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Алексеева Анна Николаевна
Рождение ребёнка
26.12.1929
Сын: Алексеев Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Алексеева Анна Николаевна
Рождение ребёнка
?.11.1931
Дочь: Фурсова Фатима Ивановна
Мать ребёнка: Алексеева Анна Николаевна
Рождение ребёнка
08.02.1934
Мать ребёнка: Алексеева Анна Николаевна
Рождествено, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
?.06.1941
Магадан, город Магадан, Магаданская область