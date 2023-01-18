Фурсова (Алексеева) Фатима Ивановна
Место рождения
Дата рождения?.11.1931
Дата смерти2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фурсов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фурсов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фурсов Владимир
Смерть
2016
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область