Фурсова (Алексеева) Фатима Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Алексеева) Фатима Ивановна

Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

?.11.1931

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1931

Отец: Алексеев Иван Захарович

Мать: Алексеева (Тихонова) Анна Николаевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фурсов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фурсов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурсов Владимир

Смерть
2016
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область

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