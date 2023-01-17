Алексеева (Киселёва) Мария Егоровна
Место рождения
Дата рождения1869.?.1871 ст.
Дата смерти31.12.1907
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869.?.1871 ст.
Отец: Киселёв Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1889
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
03.07.1894
Сын: Алексеев Михаил Захарович
Отец ребёнка: Алексеев Захар Трофимович
Рождение ребёнка
18.02.1896
Дочь: Евдокия Захарьевна
Отец ребёнка: Алексеев Захар Трофимович
Рождение ребёнка
24.05.1897
Дочь: Феодосия Захарьевна
Отец ребёнка: Алексеев Захар Трофимович
Рождение ребёнка
25.06.1898
Дочь: Прасковья Захарьевна
Отец ребёнка: Алексеев Захар Трофимович
Рождение ребёнка
27.02.1900
Дочь: Евдокия Захаровна
Отец ребёнка: Алексеев Захар Трофимович
Рождение ребёнка
07.02.1902
Дочь: Анастасия Захаровна
Отец ребёнка: Алексеев Захар Трофимович
Рождение ребёнка
08.08.1904
Отец ребёнка: Алексеев Захар Трофимович
Рождение ребёнка
01.10.1906
Дочь: Александра Захаровна
Отец ребёнка: Алексеев Захар Трофимович
Смерть
31.12.1907
Причина смерти: Сибирская язва