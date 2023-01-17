Алексеева (Киселёва) Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Киселёва) Мария Егоровна

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1869.?.1871 ст.

Дата смерти

31.12.1907

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869.?.1871 ст.

Отец: Киселёв Егор

Мать: не указана

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
20.10.1889

Муж: Алексеев Захар Трофимович

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
03.07.1894

Сын: Алексеев Михаил Захарович

Отец ребёнка: Алексеев Захар Трофимович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.02.1896

Дочь: Евдокия Захарьевна

Отец ребёнка: Алексеев Захар Трофимович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.05.1897

Дочь: Феодосия Захарьевна

Отец ребёнка: Алексеев Захар Трофимович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.06.1898

Дочь: Прасковья Захарьевна

Отец ребёнка: Алексеев Захар Трофимович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.02.1900

Дочь: Евдокия Захаровна

Отец ребёнка: Алексеев Захар Трофимович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.02.1902

Дочь: Анастасия Захаровна

Отец ребёнка: Алексеев Захар Трофимович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.08.1904

Сын: Алексеев Иван Захарович

Отец ребёнка: Алексеев Захар Трофимович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.10.1906

Дочь: Александра Захаровна

Отец ребёнка: Алексеев Захар Трофимович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
31.12.1907
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Сибирская язва
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