(Алексеева) Евдокия Захаровна
Место рождения
Дата рождения27.02.1900
Дата смерти1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1900
Крещение
28.02.1900
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Godparents:Пётр Трофимович Алексеев и Таисия Дмитриевна Малкина | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Мишенькина Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Мозгушин Алексей
Рождение ребёнка
До 1926
Дочь: ?
Отец ребёнка: Мозгушин Алексей
Развод
Неизвестно
Муж: Мозгушин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мозгушин Алексей
Смерть
1973
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область