(Алексеева) Евдокия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Алексеева) Евдокия Захаровна

(Алексеева) Евдокия Захаровна

avatar

Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

27.02.1900

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1900

Отец: Алексеев Захар Трофимович

Мать: Алексеева Мария Егоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Крещение
28.02.1900
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Godparents:Пётр Трофимович Алексеев и Таисия Дмитриевна Малкина | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Мишенькина Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Мозгушин Алексей

Рождение ребёнка
До 1926

Дочь: ?

Отец ребёнка: Мозгушин Алексей

Развод
Неизвестно

Муж: Мозгушин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мозгушин Алексей

Смерть
1973
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close