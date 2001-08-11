Алексеев Борис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Борис Иванович

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Место рождения

Рождествено, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.02.1934

Дата смерти

11.08.2001

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1934

Отец: Алексеев Иван Захарович

Мать: Алексеева Анна Николаевна

Рождествено, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
24.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Образование
1972
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Новокуйбышевский нефтехимический техникум
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий
Военная служба
Неизвестно
п. Куженкино, Бологовский район, Тверская обл., РСФСР, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
11.08.2001
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
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