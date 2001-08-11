Алексеев Борис Иванович
Место рождения
Дата рождения08.02.1934
Дата смерти11.08.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1934
Отец: Алексеев Иван Захарович
Рождение ребёнка
23.01.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Образование
1972
Новокуйбышевский нефтехимический техникум
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий
Военная служба
Неизвестно
п. Куженкино, Бологовский район, Тверская обл., РСФСР, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
11.08.2001
Похороны
Неизвестно