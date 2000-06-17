Алексеева (Тихонова) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1905
Дата смерти17.06.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1926
Рождение ребёнка
11.03.1928
Дочь: Морозова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Алексеев Иван Захарович
Рождение ребёнка
26.12.1929
Сын: Алексеев Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Алексеев Иван Захарович
Рождение ребёнка
?.11.1931
Дочь: Фурсова Фатима Ивановна
Отец ребёнка: Алексеев Иван Захарович
Рождение ребёнка
08.02.1934
Отец ребёнка: Алексеев Иван Захарович
Рождествено, Волжский муниципальный район, Самарская область
Образование
Неизвестно
церковно-приходская школа
Смерть
17.06.2000
Похороны
Неизвестно