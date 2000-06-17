Алексеева (Тихонова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Тихонова) Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1905

Дата смерти

17.06.2000

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1926

Муж: Алексеев Иван Захарович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.03.1928

Дочь: Морозова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Алексеев Иван Захарович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.12.1929

Сын: Алексеев Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Алексеев Иван Захарович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.11.1931

Дочь: Фурсова Фатима Ивановна

Отец ребёнка: Алексеев Иван Захарович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.02.1934

Сын: Алексеев Борис Иванович

Отец ребёнка: Алексеев Иван Захарович

Рождествено, Волжский муниципальный район, Самарская область
Образование
Неизвестно
церковно-приходская школа
Смерть
17.06.2000
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
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