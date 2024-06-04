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Булатов Иван Моисеев

Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

15.06.1818

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Булатов Моисей Климентов

Мать: Булатова (Матушкиных) Мелания Никифорова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
18.02.1772

Жена: Булатова (Бобкова) Евдокия Лукьянова (Аникина)

Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
12.12.1773 или 05.02.1775

Сын: Булатов Павел Иванов

Мать ребёнка: Булатова (Бобкова) Евдокия Лукьянова (Аникина)

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Булатов Максим Иванов

Мать ребёнка: Булатова (Бобкова) Евдокия Лукьянова (Аникина)

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Булатов Моисей Иванов

Мать ребёнка: Булатова (Бобкова) Евдокия Лукьянова (Аникина)

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
15.06.1818
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Причина смерти: от падучей болезни

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