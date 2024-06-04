Булатов Иван Моисеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смерти15.06.1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
18.02.1772
Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
12.12.1773 или 05.02.1775
Сын: Булатов Павел Иванов
Мать ребёнка: Булатова (Бобкова) Евдокия Лукьянова (Аникина)
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: Булатова (Бобкова) Евдокия Лукьянова (Аникина)
Рождение ребёнка
Около 1781
Мать ребёнка: Булатова (Бобкова) Евдокия Лукьянова (Аникина)
Смерть
15.06.1818
Причина смерти: от падучей болезни