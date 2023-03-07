Булатова (Матушкиных) Мелания Никифорова
Место рождениядер. Пушкаревская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиПосле 1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1730
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Пушкаревская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Булатов Иван Моисеев
Отец ребёнка: Булатов Моисей Климентов
Рождение ребёнка
Около 1766
Отец ребёнка: Булатов Моисей Климентов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1790