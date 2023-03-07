Булатова (Матушкиных) Мелания Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова (Матушкиных) Мелания Никифорова

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Место рождения

дер. Пушкаревская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

После 1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1737 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Пушкаревская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Булатов Иван Моисеев

Отец ребёнка: Булатов Моисей Климентов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Булатов Федор Моисеев

Отец ребёнка: Булатов Моисей Климентов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Моисей Климентов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1790
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