Булатов Моисей Климентов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулатов Моисей Климентов

Булатов Моисей Климентов

avatar

Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Булатов Климент Федоров

Мать: Булатова Агафия Ларионова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Булатов Иван Моисеев

Мать ребёнка: Булатова Мелания Никифорова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Булатов Федор Моисеев

Мать ребёнка: Булатова Мелания Никифорова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Мелания Никифорова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1796
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close