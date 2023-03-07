Булатов Моисей Климентов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смерти1796
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: Булатов Климент Федоров
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Булатов Иван Моисеев
Мать ребёнка: Булатова Мелания Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1766
Мать ребёнка: Булатова Мелания Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1796