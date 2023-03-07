Булатова (Стародумова) Агафия Ларионова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Рождение ребёнка
Около 1737
Отец ребёнка: Булатов Климент Федоров
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Шулятьева Васса Климентова
Отец ребёнка: Булатов Климент Федоров
Рождение ребёнка
Около 1744
Отец ребёнка: Булатов Климент Федоров
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Агриппина Климентова
Отец ребёнка: Булатов Климент Федоров
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Дарья Карпова
Отец ребёнка: Булатов Климент Федоров
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Агафия Климентова
Отец ребёнка: Булатов Климент Федоров
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Евдокия Климентова
Отец ребёнка: Булатов Климент Федоров
Рождение ребёнка
Около 1759
Отец ребёнка: Булатов Климент Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762