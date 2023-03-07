Булатова (Стародумова) Агафия Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова (Стародумова) Агафия Ларионова

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Место рождения

Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: Стародумов Ларион Кириллов

Мать: Стародумова Марфа Нефедова

Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Булатов Моисей Климентов

Отец ребёнка: Булатов Климент Федоров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Шулятьева Васса Климентова

Отец ребёнка: Булатов Климент Федоров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Булатов Карп Климентов

Отец ребёнка: Булатов Климент Федоров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Агриппина Климентова

Отец ребёнка: Булатов Климент Федоров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Дарья Карпова

Отец ребёнка: Булатов Климент Федоров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Агафия Климентова

Отец ребёнка: Булатов Климент Федоров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Евдокия Климентова

Отец ребёнка: Булатов Климент Федоров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Булатов Семен Климентов

Отец ребёнка: Булатов Климент Федоров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Климент Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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